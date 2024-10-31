В Швеции сообщили о гибели на Украине наемника из королевства

Шведский наемник погиб в боевых действиях на Украине в конце прошлой недели. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на несколько источников.

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Швед отправился на Украину в 2022 году. Его называли опытным наемником: он воевал под Киевом и Артемовском (украинское название - Бахмут).

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В комментарии телеканалу МИД сообщил, что ведомство проверяет эти сведения.