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В Швеции сообщили о гибели на Украине наемника из королевства

Шведский наемник погиб в боевых действиях на Украине в конце прошлой недели. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на несколько источников.

В Швеции сообщили о гибели на Украине наемника из королевства
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Швед отправился на Украину в 2022 году. Его называли опытным наемником: он воевал под Киевом и Артемовском (украинское название - Бахмут).

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В комментарии телеканалу МИД сообщил, что ведомство проверяет эти сведения.

"Мы получили информацию о том, что в последние дни на Украине скончался швед. Посольство в Киеве расследует эту информацию", - отметили в министерстве.

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