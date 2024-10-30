CNN: Иран ответит на израильскую атаку до выборов в США

Ответ Ирана на недавний израильский удар может быть дан до президентских выборов в США 5 ноября. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

"Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным", - сказал собеседник CNN, добавив, что ответные действия, "вероятно, последуют до дня президентских выборов".

По мнению телекомпании, это свидетельствует о том, что Тегеран отказывается от своей первоначальной стратегии по преуменьшению серьезности израильской атаки.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на "многочисленные непрерывные атаки". В заявлении сил противовоздушной обороны исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы ПВО успешно отразили основной удар. В результате ударов Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и один мирный житель.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и КСИР. Израиль обещал ответить на атаку.