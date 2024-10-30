Пентагон: 77% молодежи в США непригодны для военной службы

Большинство молодых американцев непригодны для прохождения военной службы без каких-либо ограничений, рассказала на брифинге директор по политике приема на военную службу Министерства обороны США Кэти Хелланд. Об этом пишет ТАСС.

Чиновница уточнила, что примерно 77% молодежи в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии без каких-либо ограничений.

По ее словам, молодые американцы в целом не заинтересованы в военной службе, имеют неверные представления о том, что такое жизнь военнослужащего.

«Кроме того, впервые за историю отслеживания этого показателя большинство молодых людей даже не рассматривают военную службу как вариант своего будущего. Она даже не находится в их поле зрения», — пояснила Хелланд.

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Ранее министр Сухопутных войск США Кристин Уормут сообщила, что интерес к военной службе проявляют менее 10% молодых американцев, из-за чего войска пока не могут решить проблему с недобором новобранцев.