В Израиле призвали увеличить армию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна иметь большую численность как в регулярных войсках, так и в резерве. Об этом заявил начальник израильского Генерального штаба Герци Халеви, передает ТАСС.

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Халеви призвал расширить армию Израиля и уточнил, что именно по этой причине ЦАХАЛ создает больше подразделений. По его словам, в стране активно обсуждают призыв в армию учащихся ешив — иудейских религиозных школ.

«Это то, что является социально правильным, и я верю, что если мы сможем выйти из этой войны с пониманием того, что Армия обороны Израиля должна быть больше, то также может произойти очень позитивная социальная трансформация», — заключил глава Генштаба.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.