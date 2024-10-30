В США раскрыли последствия возможного участия КНДР в конфликте на Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин предположил, к каким последствиям приведет возможное участие КНДР в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Хеном Остин раскрыл последствия участия КНДР в специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, этот шаг грозит новыми формами поддержки Киева.

«Да, возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться», — отметил министр обороны США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если военные КНДР окажутся на Украине, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним. «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — подчеркнул он.