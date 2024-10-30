Российские военные сбили два украинских беспилотника в Херсонской области

Российские военные сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Геническом районе Херсонской области, об этом в Владимир Сальдо.

По его словам, на этой местности зафиксирована активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Работает система противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

«Уже сбиты два вражеских дрона. Оперативные службы работают в усиленном режиме», — подчеркнул он.

Ранее бойцы ВДВ России на время парализовали дроны украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области, атаковав ретранслятор. Он позволял беспилотникам ВСУ долетать до российских позиций на левом берегу.