В Конго рухнул ударный вертолет Ми-24

Ударный вертолёт Ми-24 национальных ВВС потерпел крушение в Демократической республике Конго. Погиб один человек. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Инцидент произошел в среду, 30 октября, на взлетно-посадочной полосе Ндоло, второстепенного аэропорта в столице Конго Киншасе.

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На кадрах ролика военный вертолет лежит на ВВП, над ним поднимаются языки пламени и густой черный дым.

К горящей машине приближается техника экстренных служб и приступает к тушению огня. За оградой военной базы местные жители эмоционально обсуждают ЧП.

На борту вертолета находились три человека. Один из них погиб, двое других были доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства ЧП расследуются.