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В Пентагоне рассказали о защите Южной Кореи ядерным оружием

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пентагоне пригрозили ядерным оружием для защиты Южной Кореи
© globallookpress.com

Остин заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна в том, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Республики Корея, а расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями, подчеркнул шэф Пентагона.

Он добавил, что Вашингтон также намерен проводить большой набор военных учений с Сеулом.

26 октября в МИД Северной Кореи заявили, что США являются главными «зачинщиками» роста напряженности в регионе.

В министерстве добавили, что военные учения США и Южной Кореи несут наступательный и агрессивный характер. Они являются более ярким по масштабу, содержанию и характеру и представляют собой весьма опасную военную провокацию, подчеркнули дипломаты.

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