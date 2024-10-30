В Пентагоне пригрозили ядерным оружием для защиты Южной Кореи

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

Остин заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна в том, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Республики Корея, а расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями, подчеркнул шэф Пентагона.

Он добавил, что Вашингтон также намерен проводить большой набор военных учений с Сеулом.

26 октября в МИД Северной Кореи заявили, что США являются главными «зачинщиками» роста напряженности в регионе.

В министерстве добавили, что военные учения США и Южной Кореи несут наступательный и агрессивный характер. Они являются более ярким по масштабу, содержанию и характеру и представляют собой весьма опасную военную провокацию, подчеркнули дипломаты.