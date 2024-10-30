Российские бойцы подбили «Черникой» натовскую БМП

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео применения российскими бойцами в зоне СВО разработанного в Москве дрона «Черника». На кадрах видно, как БПЛА приближается к БМП Bradley украинских военных и на моменте максимального сближения запись обрывается.

По данным журналиста, кадры сняты на Авдеевском направлении. «Черника» эффективно бьет также минометные расчеты, блиндажи, и другие укрепления. Сейчас, отмечает военкор, завершаются испытания новых модификаций дрона с «хорошей начинкой» и системой автоматического захвата цели. Это, отмечает он, сделает ударную версию беспилотника менее восприимчивой к средствам РЭБ противника.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили бронетранспортер VAB французского производства. На кадрах видны удары, которые наносят по БТР операторы беспилотных летательных аппаратов Росгвардии. VAB является бронированной машиной переднего края, разработанной компаниями «Рено» и «Савье» по заказу французской армии.

До этого новейшие БПЛА-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» разбили колонну украинской бронетехники, которая передвигалась в Суджанском районе Курской области. На кадрах видно, как беспилотники находят и поражают цели. Операторы дронов действовали при поддержке спецназа.