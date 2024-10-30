ВСУ «взяли в плен» южнокорейского актера из «Игры в кальмара»

Украинские Telegram-каналы распространяют фейковое удостоверение северокорейского военнослужащего, которого якобы взяли в плен под Селидово в ДНР, обратил внимание Telegram-канал SHOT. На фальшивом удостоверении, которое выдают за подлинное, изображен южнокорейский актер из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ.

В «удостоверении» говорится, что Ли Джон-джэ «проходит военную службу в Вооруженных силах РФ». В фальшивом документе южнокорейского актера и модель назвали «командиром взвода войсковой части 02558 МО РФ».

Ранее на портале «Миротворец» появилась карточка российского младшего лейтенанта Родиона Гослова с лицом американского актера Райана Гослинга. Украинская сторона сообщила, что пограничник был ликвидирован 31 августа в Курской области. Там он якобы служил в управлении ФСБ. Фейк был вброшен одним из пабликов в социальных сетях, однако руководство портала информацию не проверило и окрестило поддельного Гослинга «российским военным преступником». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя фейк про Гослинга, признался, что он очень его рассмешил.

До этого стало известно, что житель Подольска Роман Бурцев, которого в СМИ называют русским двойником Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны России. Сам он сообщил, что на размышления ушло несколько месяцев.