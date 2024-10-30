В Венгрии иностранная разведка пытается наладить поставки оружия на Украину

Спецслужбы Венгрии пресекают попытки иностранной разведки наладить поставки оружия на Украину. Об этом пишет газета Magyar Nemzet. RT на русском

«Могу лишь сказать, что позиция венгерского правительства неизменна, мы не будем поставлять оружие и военные средства на Украину», — сказал глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. Газета.Ru

Magyar Nemzet отмечает, что «венгерское военное производство в последнее время стало объектом внимания агентов иностранных разведок и это поставило перед венгерскими спецслужбами серьезную задачу». В результате таких действий вооружения, произведенные в Венгрии, могут попасть на Украину, если не напрямую, то обходными путями, считает издание. ТАСС