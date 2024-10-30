Кадыров заявил об ударе возмездия в Киеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал удар по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве «ответкой» за атаку украинского дрона на Российский университет спецназа имени Путина в Гудермесе. Свое мнение на этот счет он высказал у себя в Telegram-канале.

Кадыров указал, что ВКС РФ нанесли два удара дронами «Герань-2» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве в 4:00 и 5:30 утра.

«Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес. Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным», — написал он.

По словам Кадырова, в результатов ударов погибли девять «нацистов», еще 17 получили ранения.