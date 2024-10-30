Киев не может поднимать со своими партнерами тему возможной отправки военных контингентов на Украину, так как опасается из-за этого потерять уже имеющуюся поддержку. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Я знаю, как скептически все настроены на этот счет и очень осторожны с этой темой. Мы никогда не настаивали на этой идее, мы никогда детально это не обсуждали. Это очень опасно. Опасно, потому что, когда нет решения от лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему - можно потерять всю имеющуюся поддержку. Мы не можем упоминать эту тему, <...> потому что это может разрушить всю поддержку, которая у нас есть. Мы не можем рисковать", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, увеличивается ли сейчас вероятность того, что европейские страны могут направить на Украину воинские контингенты.

Тема возможной отправки на Украину военных контингентов западных государств была поднята после того, как в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что этот вопрос поднимался на встрече в Париже с участием представителей около 20 стран. Тогда он признал, что участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако "такого сценария в будущем исключать нельзя". В начале мая в интервью журналу The Economist Макрон вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Затем в Киеве отмечали, что подобные инициативы были только в СМИ, но Украина не получала ни от кого из партнеров конкретных предложений. После эта тема долгое время не поднималась ни в СМИ, ни политиками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти заявления являются беспрецедентным новым витком напряженности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что французские военные неизбежно станут целями ВС РФ, если появятся в зоне конфликта на Украине.