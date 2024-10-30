В Сеуле сравнили отправку военной миссии на Украину с Корейской войной

Отправка военной миссии Южной Кореи на Украину на фоне неподтвержденных сообщений о мнимой отправке туда военных КНДР, напоминает Корейскую войну, отметил высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, в западных СМИ появляется все больше публикаций о том, что спецназ КНДР проходит обучение на востоке России, а затем, после получения необходимых знаний, якобы отправляется небольшими группами на линию противостояния и в Курскую область.

Вместе с тем, в МИД России эту информацию называют «вбросами», пояснили журналисты.

Чиновник напомнил, что во время Корейской войны войска объединенных наций, включавшие более 16 государств, прибыли в Республику Корея и сражались, «проливая свою кровь».

По его мнению, помощь западных государств помогла становлению «нынешней свободной и процветающей» Республики Корея.

Соответственно, подчеркнул собеседник агентства, отправка миссии в настоящее время необходима «для обеспечения нашей собственной безопасности и ради ответственного вклада в мир во всем мире».

Чиновник заметил, что на решение о возможной отправке влияют не только «пожелания США», но и национальные интересы, личная заинтересованность, мотивация.