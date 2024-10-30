Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой участников специальной военной операции в регионах. Он отметил необходимость индивидуального подхода к оказанию помощи участникам СВО и призвал региональные власти усилить свою работу в этом направлении. Газета.Ru

«Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел — недостаточно», — отметил он. RT на русском

Президент напомнил, что не так давно сам встречался с участниками СВО, которые получили инвалидность с в ходе боевых действий. Российская газета