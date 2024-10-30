Минобороны показало кадры артиллерийского удара в Курской области

Минобороны России показало кадры с работой артиллеристов в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Расчетом беспилотных летательных аппаратов "крылатой пехоты" была обнаружена боевая бронированная техника ВСУ, движущаяся в направлении наших оборонительных позиций. Координаты были оперативно переданы артиллеристам-десантникам», — говорится в сообщении.

На кадрах видны выстрелы из самоходных гаубиц, которые проводят российские бойцы в направлении позиций противника. В Минобороны отметили, что все назначенные цели были уничтожены.

В ночь на среду, 30 октября, беспилотники ВСУ атаковали город Железногорск в Курской области. Жители показали на видео последствия атаки дронов. На одном из роликов, снятом девушкой, виден пожар в парке.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.