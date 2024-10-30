Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за неделю не попытались спасти сослуживцев из котла в Курской области. Это стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, этот факт может свидетельствовать об окончательном прекращении ВСУ таких попыток.

Также, как сообщил канал, военные из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты начали продвижение к Судже и зачищают окрестности этого города. Расстояние от позиций морских пехотинцев до памятника на въезде в город остается около трех с половиной километров: военнослужащие уже взяли под контроль населенные пункты Мартыновка и Пушкарное.

Ранее президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой заблокированы солдаты ВСУ. По его словам, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров. Он отметил, что сейчас в этой местности находятся около двух тысяч украинских военнослужащих.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгшимися на территорию региона. Армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.