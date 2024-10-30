В Раде рассказали об отчаянном решении Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перевести авиатехников в пехоту. Об этом у себя в Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», — написала она, добавив, что «лучше бы он писал диссертацию».

Кроме того, по словам Безуглой, главком распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Она отметила, что при переводе «учитывается пригодность к службе без ограничений в пехоте, а не уровень медицинской квалификации».

Ранее украинские СМИ сообщали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В частности, говорилось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком и Львове.