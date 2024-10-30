Президент Хорватии поразился цене, которую запросила Германия за танки Leopard

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал планы Хорватии и Германии передать технику югославского производства украинским военным в обмен на скидку при приобретении немецких танков Leopard. По его мнению, стоимость в $27 млн за танк представляется чрезмерной, и такая машина должна иметь уникальные характеристики, чтобы оправдать данную цену. Российская газета

«Чтобы танк стоил €25 млн (около $27 млн), этот танк должен бы был летать, тогда бы это была реальная цена. Но она - нереальная, и деньги нереальные. Вопрос в том, у кого они есть, и в каком количестве», - сказал Миланович, не уточнив, откуда у него такая цифра. Газета.Ru

Накануне министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали меморандум о намерениях, согласно которому Загреб передаст 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производившаяся с 1983 по 1991 год) и 30 БМП М-80 (выпускавшиеся с 1979 по 1983 год). RT на русском