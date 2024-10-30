Первый модернизированный танк Leopard 2A7 A1, построенный для вооруженных сил Германии, был представлен в ходе мероприятия консорциума KNDS Germany в Мюнхене. Об этом пишет портал Defence Network.

По данным портала, основной боевой танк получил израильский комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy, который создан для борьбы с противотанковыми ракетами и гранатами, атакующими машину.

Для интеграции новой системы пришлось модернизировать всю башню Leopard, разработать новые механизмы, подключить датчики и защитные панели.

«Шедевр, который вряд ли был бы возможен, если бы предварительные работы по модернизации танка не начались заблаговременно, задолго до конфликта на Украине», — отметили журналисты.

В общей сложности, Бундесвер заказал 17 машин. Танки передадут бригаде, которая будет дислоцирована в Литве, на восточном фланге Североатлантического альянса.

В дальнейшем бригада в Литве получит еще и новейшие Leopard 2 A8, которые также будут оснащены израильской системой самозащиты.