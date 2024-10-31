Журналистка рассказала о запрете военным ВСУ использовать слово «отступление»

Военным Вооруженных сил Украины запретили использовать слово «отступление» в разговорах с прессой. Об этом рассказала журналистка Власта Лазур, ее слова приводит «Страна.ua».

Она сообщила со слов военных, что им приказано использовать выражения «победа» и «идем вперед», а употреблять фразы типа «противник вклинился в нашу оборону» не разрешается.

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«Так что, может, мне говорить, что мы наступаем на Днепр?» — процитировала Лазур военнослужащего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отступают из-за нехватки военных и преимущества Вооруженных сил (ВС) России. «Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — заявил политик.