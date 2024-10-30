Солдаты Вооруженных сил Украины отступают с позиций на линии фронта из-за нехватки людей в своих рядах. Соответствующие заявления в среду, 30 октября, сделал президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводят местные СМИ.

— Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей, — высказался украинский лидер изданию «Страна».

Вооруженные силы Украины начали отступать из Курахова. Об этом в среду, 30 октября, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

До этого Зеленский заявил, что западные СМИ предали гласности секретные сведения об оружии, поставляемом на Украину. В частности, были обнародованы сведения о том, что Киев запрашивал у Вашингтона американские ракеты Tomahawk, радиус действия которых составляет около 2400 километров.

Также американская газета The New York Times (NYT) писала, что глава украинского государства был удивлен тем, что США на переговорах в сентябре не разрешили ему бить своим оружием вглубь территории России. По мнению авторов издания, количество списка целей на территории России превышает количество ракет, которые Соединенные Штаты могут предоставить Киеву.