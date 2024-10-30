В России поймали собаку с антенной страны НАТО

В Мурманской области рядом с финской границей задержали примечательную лайку, сообщил Telegram-канал Baza. По данным авторов, к ней был прикреплен GPS-трекер с антенной финского производства.

Как пишут авторы, собака проникла на территорию военного городка Ийвара во вторник, 29 октября. Отмечается, что военные передали ее пограничникам из карельского управления ФСБ.

Ранее в Пограничной охране Финляндии сообщили, что два временных контрольно-пропускных пункта «Париккала» и «Инари» на границе с Россией полностью прекратили работу. Пограничники вскоре демонтируют дорожные указатели.

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В ближайшее время пограничники Юго-Восточной Финляндии и Северной Карелии примут необходимые меры для реализации данного решения. Они снимут разметку, указывающую на пункты пересечения границы. В республиканском ведомстве уточнили, что временные КПП могут открыть в будущем, если будет принято соответствующее соглашение.