Хорватия возвращает срочную службу исходя из опыта нехватки людей в ВСУ

Хорватия возвращает практику обязательной срочной службы для создания достаточного кадрового резерва на случай потенциального конфликта исходя из опыта нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент Хорватии Зоран Миланович.

"Наш резерв составляют люди стареющие - в среднем люди возрастом почти 50 лет. Без людей, без солдат, нет армии. Лучше всего это видно сегодня на Украине. Это то, что армия должна иметь, без этого армия не существует. И именно поэтому нам нужно говорить о восстановлении обязательной военной службы. <...> Без резерва и [танки] Leopard, и [истребители] Rafale имеют гораздо меньше смысла", - приводит слова Милановича его канцелярия.

Ранее министр обороны Хорватии Иван Анушич заявил, что Загреб вынужден ввести в стране обязательную военную службу с 1 января 2025 года. По его словам, эта мера обусловлена "глобальной ситуацией в сфере безопасности".

Ранее газета Vecernji list сообщила, что долгосрочный план развития Вооруженных сил Хорватии на период до 2028 года предусматривает закупку большого количества военной техники, в том числе боевых машин пехоты, танков, комплексов ПВО, самоходных артиллерийских установок, а также американских ракетных систем залпового огня HIMARS и ударных БПЛА. Кроме того, военно-морские силы республики планируют усилить за счет завершения строительства четырех судов береговой охраны и закупки многоцелевого корвета.