Посол РФ оценил учения НАТО в Балтийском море

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что учения НАТО в Балтийском море приведут к эскалации обстановки в Европе. Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале посольства РФ.

Учения НАТО Neptune Strike-2024 начались 24 октября и продлятся по 31 октября включительно. В НАТО их описывают как «мероприятия по повышению бдительности». Учения будут проводиться по всей Европе - от центрального Средиземноморья и Адриатики до Северного и Балтийского морей.

На период Neptune Strike военно-морские силы стран НАТО, включая несколько авианосцев и экспедиционные ударные группы, передаются в оперативное подчинение альянсу. В 2024 году в Neptune Strike будут задействованы около 20 кораблей и подлодок, спецназ, военные самолеты, а также около 15 тысяч человек вспомогательного персонала.

Российский посол в Дании заявил, что страны НАТО осознанно наращивают военную активность вблизи РФ и создают угрозы для безопасности страны. Как отметил Барбин, главной целью Neptune Strike в НАТО называют обеспечение свободы судоходства. Однако угроз свободе судоходства в Северном море и на Балтике нет и никогда не было - это «всего лишь миф НАТО», заявил дипломат.