Стало известно об участии бойцов НАТО во вторжении в Брянскую область

В провальной операции ВСУ по заходу диверсантов в Брянскую область могли участвовать кадровые военные стран НАТО, считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет о профессионалах, а не просто о наемниках.

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Уничтоженная ДРГ, я думаю, как раз состояла из профессионалов, которые являются действующими бойцами разведывательно-диверсионных подразделений стран НАТО, — сказал Прозоров.

Он пояснил, что в этом нет ничего удивительного, ведь многие западные страны используют украинский конфликт в качестве полигона, где их военные могут получить необходимый боевой опыт. По его словам, благодаря ему они проверяют различные методы участия в войнах с учетом современных реалий. Экс-сотрудник СБУ уверен, что именно поэтому на Украину направляют кадровых военных, причем это происходит по приказу, а не по доброй воле.

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Ранее в Росгвардии сообщили, что вечером 28 октября на границе Брянской области была пресечена попытка прорыва украинских диверсантов. Отмечалось, что в составе группы было около 10 человек, противник был обнаружен в Климовском районе.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев предложил усилить информационное сопровождение о гибели иностранных граждан в зоне СВО, сражавшихся на стороне ВСУ. По его мнению, таким образом можно отбить желание у потенциальных наемников о вступлении в ряды украинской армии.