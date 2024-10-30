Легендарные СУ-100 уничтожили корабль на учениях во Вьетнаме

Находящиеся на вооружении береговых подразделений военно-морских сил Вьетнама самоходные артиллерийские установки СУ-100 по-прежнему находятся в хорошем состоянии.

© Российская Газета

Например, на проходивших учениях такие боевые машины поразили корабль-мишень. Эти САУ не только тщательно обслуживают, но и капитально ремонтируют. Так, три года назад сообщалось, что "сотки" отправлялись на военный завод Z753, занимающийся восстановлением наземной техники для ВМС.

Во Вьетнам такие самоходки были поставлены более 60 лет назад. В качестве шасси под них использовали танк T-34-85.

Как понятно из названия, они вооружены 100-мм орудиями, аналогичными тем, что установлены на средние T-54/55. Толщина лобовой брони - 75 мм.

Мощность двигателя В-2-34 - 500 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода по топливу - 310 км. Вес - 31,6 тонны. Экипаж - четыре человека.