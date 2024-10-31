Российские ПВО сбили 51 украинский БПЛА

Российские средства ПВО с 20:30 до 23 часов по московскому времени сбили 51 украинский БПЛА. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ.

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Так, с 20:30 до 22 часов над Курской областью уничтожены 20 дронов самолетного типа, 13 – над Брянской, 4 – Орловской, 3 и 1 – над Белгородской областью и территорией Крыма соответственно.

Позже, с 22 до 23 часов, была пресечена следующая атака киевского режима по российским регионам. Еще 5 беспилотников уничтожены над Курской областью, еще 3 над Брянской областью, и по одному над Орловской областью и Крымом.

Ранее в этот же день атаке трех дронов подверглись промышленные предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса. Первый дрон причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской, а два других упали в промзоне.