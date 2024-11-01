Над регионами РФ уничтожили 88 БПЛА самолетного типа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 88 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным российского военного ведомства, в течение дня были перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотников самолетного типа, из них 35 - над Курской областью, 18 - над Брянской, шесть - над Белгородской, пять - над Орловской и три - над Республикой Крым.

Кроме того, за ночь был уничтожен 21 украинский БПЛА самолетного типа, восемь из которых над территорией Ростовской области.