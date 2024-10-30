Западные СМИ раскрыли конфиденциальные сведения, рассказав о том, что Киев запрашивал у Вашингтона американские ракеты Tomahawk, радиус действия которых составляет около 2 400 км. Об этом заявил Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

По словам политика, он просил у западных союзников пакет дальнобойных вооружений, но ему ответили, что «это эскалация».

«Вы видите, что сейчас происходит в СМИ - они сказали, что Украина хотела получить много ракет, таких как Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», - заявил Зеленский.

Ранее о том, что Киев запросил у США дальнобойные ракеты Tomahawk, сообщило со ссылкой на свои осведомленные источники издание The New York Times. Утверждается, что эта просьба содержалась в необнародованной части «плана победы» Зеленского и являлась частью неядерного сдерживания России. При этом желание Киева получить Tomahawk высокопоставленный американский чиновник назвал совершенно невыполнимым.

Норвегия купит Украине Patriot

16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины свой «план победы», предусматривающий в том числе и использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории РФ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что в секретных приложениях к плану «проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила».