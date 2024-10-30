Пентагон представил обновленный план по "оживлению" американского ВПК

Пентагон во вторник представил уточненный план по "оживлению" американского военно-промышленного комплекса, пишет портал Defense News. Его ключевыми целями будет усиление тонких мест в цепочках поставок, которые обнаружились во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также подготовка к "сдерживанию Китая".

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Ранее в январе американское оборонное ведомство опубликовало стратегию развития оборонного сектора, которая состоит из полусотни страниц размышлений о том, как США предстоит изменить подходы к производству оружия так, чтобы "быть полностью готовыми в XXI веке".

"Сокращение традиционного ВПК - это процесс, который протекал целое поколение, и, чтобы модернизировать его, тоже потребуется целое поколение", - приводит издание выдержку из документа.

После того, как политическое руководство Вашингтона в лице главы Белого дома Джо Байдена приняло решение снабжать Украину оружием, вдруг выяснилось, что основные поставщики Пентагона просто не могут поспевать за спросом. И если в начале СВО компенсировать это удавалось поставками из наличия вооруженных сил США, то по мере опустения складов делать это стало все сложнее, а главное - дороже и дольше. Об этом свидетельствуют, в частности, сравнительно скромные объемы последних пакетов военной помощи Киеву.

Но больше всего за океаном беспокоятся о том, что пока промышленный потенциал США "оптимизировался", в Китае только наращивали производство в таких ключевых отраслях, как, например, судостроение.

Несмотря на то, что обновленная стратегия еще находится в работе, уже известны основные направления, которые в Вашингтоне считают самыми проблемными: наращивание производства боеприпасов, а также строительства подводных лодок. По предварительным оценкам военных, на то, чтобы что-то изменить в этих областях, потребуется более пяти лет.