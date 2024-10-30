Политолог объяснил повышенное внимание Запада к теме корейцев на Украине

С точки зрения военной логики, наличие или отсутствие военнослужащих Северной Кореи на территории Российской Федерации для военного конфликта радикально ничего не меняет, считает политолог Дмитрий Леви. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил повышенное внимание Запада к теме присутствия корейцев на Украине.

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Если сопоставить военные возможности России и КНДР, исходя не столько из размеров территории, сколько с точки зрения экономического потенциала и технической базы, то можно понять, что это очень разные тяжеловесы, даже несмотря на существенную военизированность Северной Кореи, пояснил Леви.

Присутствие солдат КНДР на Украине означало бы прецедент, отметил политолог.

«Здесь психологически есть некое восприятие того, что какая-то еще страна соучаствует с Россией в украинском конфликте. Это неприятный прецедент, потенциально имеющий другие возможные влияния. Здесь есть возможность и Белоруссии, может быть, тоже включиться в конфликт, и еще каких-то государств, хотя их количество весьма ограничено», — поделился он.

По мнению собеседника «Ленты.ру», в данном случае срабатывает не столько военный и стратегический фактор, сколько фактор, связанный с тем, что Северная Корея в понимании Запада — некий аватар зла.

«Это почти [иракский лидер] Саддам Хусейн, почти [ливийский революционер Муаммар] Каддафи, что-то такое, что однозначно в веках в сознании западного человека, западного потребителя информации ассоциируется с чем-то негативным. И вот это что-то негативное вступилось, грубо говоря, за Россию. Значит это абсолютное зло должно дальше ассоциироваться в том числе с Россией, то есть ухудшать образ России и подпитывать образ демократов как главной политической силы США, борющихся с Россией», — сказал политолог. "Поэтому, скорее всего, этот интерес завязан на внутриполитическую игру, на то, чтобы попытаться еще более черными красками помазать этот самый конфликт и еще более противопоставить Россию Украине, Россию — западному миру, попытаться разрисовать снова ось добра и зла в новом контрасте, что называется обновленными красками". Дмитрий Леви, политолог

Ранее президент США Джо Байден признался, что его беспокоят поступающие данные о северокорейских военных на Украине и призвал Киев бить по ним в случае обнаружения. Он также называл присутствие военных КНДР на территории России опасным.