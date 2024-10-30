Российские войска отрезают логистику ВСУ в Часовом Яре

Российские войска «режут» логистику ВСУ к северу и югу от Часова Яра ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. ТАСС

«К северной и южной частям Часова Яра логистика противника претерпевает некоторые катаклизмы. Ее попросту отрезают», - говорится в публикации. Речь, как уточняется, идет как о полноценных трассах, так и о второстепенных и проселочных дорогах. Российская газета

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска усилили давление на украинскую оборону в районах Часова Яра и Клещеевки, что привело к значительному ухудшению обстановки для ВСУ. Деловая газета «Взгляд»