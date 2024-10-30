Установка советского "Контакта" на украинские танки Leopard 1 не помогла

В последнее время с линии боевого соприкосновения стали приходить сообщения об уничтожении очередных танков Leopard 1. Не помог тот факт, что переданные странами НАТО гусеничные боевые машины прошли модернизацию, над которой работали специалисты из расположенного в Харькове конструкторского бюро.

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Ранее эти же люди занимались созданием "Оплотов" и "Булатов", но какими провальными оказались эти украинские проекты, такой же ущербной получилась доработка немецких многотонных "кошек". Они изначально имеют трудно ликвидируемую уязвимость в виде слабого бронирования. Сколько на них не навешивали динамической защиты "Контакт", все равно эта техника будет сравнительно легко уничтожаться российскими противотанковыми средствами.

Поэтому танкисты ВСУ, отправляясь на поставленные своим командованием задания, прекрасно понимают, что шансов вернуться назад у них мало.