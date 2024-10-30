В России рассказали, кого Зеленский обвинит в провалах

Владимир Зеленский, возможно, обвинит нынешнего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в провалах на фронте. Таким мнением с «Аргументами и фактами» поделился военный обозреватель Виктор Литовкин. Газета.Ru

«Зеленский свалит все на Сырского. Я считаю, что главкому ВСУ дали команду, после чего он организовал авантюру в Курской области. Не было бы такой команды, он этого не делал бы», — рассказал Литовкин. Он добавил что к решениям в военном ведомстве Украины также причастны советники НАТО. Lenta.ru

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