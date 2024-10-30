В ДНР заявили о начале отступления ВСУ из Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают отступать из Курахово из-за прохода Вооруженных сил (ВС) России в тыл расположенной группировке. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Lenta.ru

«Уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они [ВСУ] уже из Курахово начинают отступать», — подчеркнул советник главы ДНР. Российская газета

Он отметил, что за Селидово начинаются степи, особенно со стороны Угледара, поэтому украинские военные «прекрасно понимают, что по этим степям мы достаточно быстро зайдем и в тыл группировки, которая находится в Курахово». Газета.Ru