Атака БПЛА в Чечне: куда били на самом деле, жертвы, что сказал Кадыров

29 октября беспилотник ВСУ атаковал Российский университет спецназа имени Владимира Путина (РУС) в чеченском Гудермесе. Какие подробности известны об ударе, куда ВСУ били на самом деле, есть ли жертвы, что сказал глава Чечни Рамзан Кадыров?

Что известно об атаке БПЛА в Гудермесе

Об ударе беспилотника в Гудермесе Кадыров сообщил 29 октября в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел около 06:30 утра.

«В результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. <...> Пожар потушен», — сообщил глава Чечни.

Он добавил, что в результате атаки деятельность университета спецназа не останавливалась, все службы работают в штатном режиме. На кадрах с места событий можно увидеть, что огнем охвачено самое крупное здание на территории РУС.

Минобороны России не сообщало об атаке дронов на Чечню.

Куда ВСУ били на самом деле, есть ли жертвы

Позднее Кадыров заявил, что в результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа имени Владимира Путина есть жертвы среди украинских пленных.

«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что с российской стороны жертв и пострадавших нет.

«Почему именно Российский университет спецназа имени В. В. Путина стал объектом атаки. Ответ очевиден: учебный центр является кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта. Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — добавил глава Чечни.

Что еще сказал Кадыров, какой будет ответ

После атаки в Гудермесе Кадыров поручил чеченским командирам не брать в плен солдат ВСУ. По его словам, бойцы усилят борьбу и покажут противникам такое возмездие, которое «им и не снилось».

«Я сегодня дал [поручение] всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100%. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности», — заявил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни призвал соотечественников отправиться на СВО в качестве добровольцев после атаки дрона на Российский университет спецназа. Он признался, что хотел бы, чтобы самолеты с добровольцами отправлялись на передовую не раз в неделю, как сейчас, а каждый день.

«Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ. Нужно показать, что с Чеченской Республикой и народом нельзя шутить», — сказал Кадыров.

Откуда был запущен дрон, атаковавший Гудермес

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что дрон, атаковавший Российский университет спецназа в Гудермесе, не был запущен с территории Украины.