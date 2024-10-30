Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали наемника из Колумбии Фреди Андрес Кабальеро Мендес с позывным Агила, сражавшегося на стороне украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его данным, боец был уничтожен в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики.

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Агила считал, что его участие в конфликте на Украине было лишь временной забавой, но его ожидания не оправдались. 16 октября 2024 года его группа была окружена и уничтожена 200-й бригадой в районе Часова Яра. Остальные участники группы числятся пропавшими без вести, — написал Рожин.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили группу немецких наемников на Краснолиманское направление в ДНР. Данные подтверждаются средствами объективного контроля.

До этого в Минобороны России сообщали, что при взятии под контроль Михайловки в Донецкой Народной Республике в одном из опорных пунктов ВСУ обнаружили двух британских наемников. На их одежде были соответствующие нашивки. Михайловка перешла под контроль России 13 октября. Во время наступления было уничтожено большое количество живой силы и техники ВСУ, включая бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного образца.

Кроме того, стало известно, что вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут частные военные компании из США и Польши. Отмечается, что к этому также причастны немецкие, португальские и итальянские неонацистские организации.