Белоусов обратился к российским бойцам в Харьковской области

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Кругляковки
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Кругляковки в Харьковской области.
«Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», — приводит Telegram Минобороны текст поздравления министра.
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Он отметил, что российские войска, освобождая российскую землю, проявляют стойкость и отвагу.
«Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину», — отметил в поздравлении Андрей Белоусов.