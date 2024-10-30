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Белоусов поздравил российских военных с освобождением Кругляковки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Кругляковки в Харьковской области.

Белоусов обратился к российским бойцам в Харьковской области
© РИА Новости
«Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», — приводит Telegram Минобороны текст поздравления министра.

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Он отметил, что российские войска, освобождая российскую землю, проявляют стойкость и отвагу.

«Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину», — отметил в поздравлении Андрей Белоусов.