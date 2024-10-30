ВС России освободил населенный пункт в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Российская газета

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», - сказали там. ТАСС

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