Пленный боец ВСУ Александр Долматов, будучи командиром взвода ВСУ в 113-й бригаде территориальной обороны Украины, обманом был отправлен вместе со своей группой оборонять поселок в ДНР, который на самом деле уже заняли ВС РФ и откуда солдат однажды сбежал. Российская газета

«Техника доехать даже до самого села не смогла, выбросили нас с водой и едой прямо на обочине у населенного пункта... Нас туда обманом отправили, сказали, что поселок отбили», — отметил он. По словам Долматова, он был в составе бригады, которая ранее сбежала с позиций в населённом пункте. RT на русском

8 октября Минобороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Золотая Нива в Донецкой Народной Республике. ТАСС