В США назвали сроки выполнения целей СВО России

Российские власти могут добиться целей специальной военной операции на Украине уже в 2025 году, пишет газета Washington Post. По словам авторов публикации, надежды на победу Киева тают вместе с ослабевающей поддержкой со стороны Запада.

К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего, — сказано в материале.

Ранее журнал Economist сообщил, что Соединенные Штаты больше не способны оказывать Украине военную помощь без принятия на себя серьезных рисков. Источник также усомнился в том, сможет ли Вашингтон в достаточной степени продолжать снабжать Киев и производить оружие для собственных нужд.