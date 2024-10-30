Инновационный беспилотник ВС РФ «Князь Вандал Новгородский» вместе с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом в среду, 30 октября, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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До этого военный аналитик Сергей Полетаев назвал управляемые по оптоволоконному кабелю дроны, к которым и относится «Князь Вандал», революционным оружием.

На опубликованном Telegram-каналом видео показан уничтоженный грузовик ВСУ с боеприпасами. Это подтверждает попавшая на видео вторичная детонация — взрывы перевозимых снарядов.

30 октября бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины повреждено в Киеве в результате взрывов. По его словам, в качестве доказательств в Сети распространились фотографии.

В этот же день стало известно, что ВС РФ приближаются в Харьковской области к Купянску, власти которого спешно начали покидать город. Накануне российские военные ликвидировали около 40 украинских военных и опорный пункт противника.

*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.