США начали подготовку к возможному конфликту с Китаем

Американские военные готовятся к возможному конфликту с Китаем и отрабатывают тактики, позаимствованные в результате наблюдения за конфликтом на Украине. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, подготовка к военному противостоянию с Китаем ведется и будет и дальше продолжаться вне зависимости от того, кто победит на предстоящих в ноябре выборах президента США республиканец Дональд Трамп или его соперница от демократов Камала Харрис.

«Шансы войны с Китаем растут, и большая и неповоротливая армия пытается трансформироваться после двух десятилетий борьбы с терроризмом в Афганистане и на Ближнем Востоке», - отмечается в статье.

При этом эксперты обращают внимание на то, что армия Китая имеет спутники, корабли и обученных солдат. И конфликт Пекина и Вашингтона может «вестись на земле, воде, в воздухе и космосе» с возможным вовлечением и других ядерных держав, в том числе Северной Кореи и России.

«Американские солдаты будут убиты, в количестве, которое, возможно, превзойдет потери в самых смертоносных конфликтах Америки. Так что армия тренируется именно для этого», - констатирует издание.

В ходе учений американские военные используют, в том числе и тактики, разработанные на основе военного противостояния Украины и России. В частности, отрабатывается взаимодействие между военнослужащими без использования армейских спутников, рассредотачивание малыми группами на местности, а затем сбор для атаки на потенциального противника.

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