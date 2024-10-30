В Южной Корее пригрозили главе МО импичментом из-за Украины

В Южной Корее грозят импичментом главе МО в случае отправки военных на Украину
Оппозиционная Демократическая партия Кореи (ДПК) выступила с заявлением, что будет добиваться импичмента министра обороны Республики Корея в случае отправки даже одного южнокорейского военного специалиста на Украину без согласия парламента. Об этом сообщила газета The Korea Times.
Депутат ДПК Ким Бён Чжу заявил, что, в соответствии со статьей 60 Конституции, Национальное собрание утверждает отправку вооруженных сил за границу.
"Отправка даже одного человека за границу эквивалентна отправке вооруженных сил", - отметил депутат.
"Если правительство направит войска на Украину без согласия парламента, ДПК примет различные меры, включая объявление импичмента министру обороны", - подчеркнул Ким Бён Чжу.
Указывается, что правительство может называть военнослужащих "группой наблюдателей", чтобы обойти необходимость получить согласие парламента.
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Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителя южнокорейской разведки, что власти Южной Кореи рассматривают план отправки на Украину военных специалистов.