«40 человек за раз»: снайпер рассказал о бегстве солдат из Угледара

Группы численностью не менее 40 бойцов ВСУ за раз самовольно покидают позиции в Угледаре, рассказал российский снайпер с позывным Малыш. На распространенном Минобороны РФ видео он отмечает «психологический момент» присутствия на позиции снайперов, передает ТАСС. От этого, по его словам, боевой дух противника падает.

Когда мы сюда приехали, противник вел себя очень вольно, ходил пешком, сейчас уже нет такого. Сейчас мы видим, как из Угледара бегут по 40 человек за раз, с «лесополок» бегут. Люди роют окопы, бегают очень быстро, — рассказывает солдат.

Накануне председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил, что в рядах ВСУ наблюдается существенная тенденция роста случаев дезертирства. Так он ответил на вопрос о росте правонарушений, связанных с самовольным оставлением части и уклонением от службы на территории страны. Он назвал ситуацию «угрожающей» и призвал стимулировать деньгами военнослужащих, а также заниматься патриотическим воспитанием украинцев.

По данным депутата Верховной рады Анны Скороход, более 100 тысяч украинских военнослужащих дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть. За какой период времени было выявлено такое количество случаев, она не уточнила.