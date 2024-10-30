Пленный рассказал, что происходит с солдатами ВСУ на полигонах в Британии

На полигонах Великобритании инструкторы минимум восьми стран НАТО проводят тренировки с украинскими солдатам, рассказал ТАСС пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов. Он добавил, что его обучали специалисты из Румынии, Финляндии и Великобритании.

Обучался в Великобритании. Меня послали с нашей украинской учебки. Конкретно нас учили румыны, финны и англичане, плюс наши инструкторы, которые приехали с нами из Украины. А вообще там порядка восьми стран можно насчитать, — сказал пленный.

Ранее один из командиров разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31», действующего в интересах Южной группировки войск, с позывным Югра заявил, что инструкторы НАТО копируют половину тактик и стратегий российских войск при обучении ВСУ. По его словам, из-за этого нельзя недооценивать противника. Вместе с тем он отметил, что российские военнослужащие постоянно совершенствуют стратегию. Так, даже ветераны продолжают обучаться ведению боя, указал он.

До этого сообщалось, что американский подрядчик в сфере обороны приступил к поиску бывших военных летчиков для работы на авиабазе в Румынии, где проходят обучения солдаты ВСУ. Отмечается, что в США ищут специалистов по пилотированию F-16.