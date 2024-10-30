Разгром колонны ВСУ под Суджей попал на видео

Новейшие БПЛА-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» разбили колонну украинской бронетехники, которая передвигалась в Суджанском районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как беспилотники находят и поражают цели.

По информации военкоров, операторы дронов действовали при поддержке спецназа. БПЛА, которые «встретили» вражескую колонну, управляются по проводной связи с использованием оптоволоконного кабеля, способного разматываться на 20 километров.

В августе военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что российские военные начали использовать новую модель FPV-дронов для отражения нападения ВСУ на Курскую область. Он отметил, что украинская армия неспособна бороться с этими беспилотниками при помощи систем РЭБ. Беспилотник получил название «Князь Вандал Новгородский» и был разработан в Великом Новгороде.