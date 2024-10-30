Мощнейшее оружие России в зоне СВО получило «невидимое» покрытие

Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 («Тосочка») получили радиопоглощающее покрытие, позволяющее скрыть технику от обнаружения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. Об этом сообщает холдинг «Росэлектроника». Lenta.ru

Новая маскировка состоит из радиопоглощающей ткани и панелей с маскировочным материалом, который крепится на броне и не препятствует движению техники. Эта технология позволяет скрывать орудие от обнаружения в различных условиях: как во время стоянки, так и на марше или при боевом применении. Деловая газета «Взгляд»

Напомним, что в зоне СВО также активно применяются маскировочные комплексы «Накидка», которые представляют собой сшитые по размерам техники чехлы из специального материала, которые не мешает работе машины, при этом делая ее невидимой в радиолокационном и тепловом диапазонах. Российская газета