Более 100 тысяч бойцов ВСУ сбежали из воинских частей

Более 100 тысяч украинских военнослужащих дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход изданию «Новости.LIVE». За какой период времени было выявлено такое количество случаев, она не уточнила.

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Самовольное оставление части, дезертирство, я не буду называть цифру, скажу, больше 100 тысяч [человек, которые самовольно оставили часть], — сказала Скороход.

До этого председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил, что в рядах ВСУ сегодня наблюдается существенная тенденция роста случаев дезертирства. Так он ответил на вопрос о росте правонарушений, связанных с дезертирством и уклонением от службы на территории страны.

Председатель Верховного суда Украины назвал ситуацию «угрожающей». Он призвал стимулировать деньгами военнослужащих, а также заниматься патриотическим воспитанием украинцев.

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Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что подразделения украинской армии, которые находятся под Курахово в ДНР, в критическом положении. Эксперт считает, что сопротивление ВСУ в этом регионе ослабло, а моральный дух солдат сломлен.

Также американское издание The National Interest сообщило, что серьезные проблемы ВСУ с личным составом усугубляются ростом дезертирства и неподчинения. По словам авторов, это не только армейская, но и общественная проблема. При этом власти пытаются решить ее ограничениями отъезда для большинства военнообязанных, но мужчины продолжают попытки перейти границу.